Temporanea crisi dell’estate per almeno 24-48 ore con l’arrivo di forte maltempo, soprattutto al Centro Nord. In questa prima fase il Sud sarà ancora protetto dall’anticiclone africano ma anche al Meridione, nei prossimi giorni, si attende un breve break più fresco e piovoso.

Le previsioni al Nord

Ultimi temporali in Emilia Romagna e Liguria con un netto miglioramento nella seconda parte del giorno. Nel pomeriggio ampie schiarite ovunque con sporadici piovaschi sulle Alpi. Bel tempo la sera. Temperature in calo e comprese tra 24 e 28 gradi.

Maltempo in Liguria

Si conclude l’ondata di caldo in Liguria ed arrivano alcuni giorni contraddistinti dall’instabilità e dai temporali. I fenomeni attesi potrebbero anche essere forti e, per questo motivo, la Protezione civile regionale ha diffuso l'allerta meteo gialla fino a mercoledì mattina su tutta la regione. Attesi rovesci e temporali anche forti. Le temperature subiranno una diminuzione temporanea per via della nuvolosità delle precipitazioni, ma poi torneranno ad aumentare anche per un possibile effetto di caldi venti di fhoen.

Le previsioni al Centro

Maltempo al mattino con forti temporali su Toscana, Umbria, Marche in graduale estensione a Lazio e Abruzzo. Fenomeni localmente molto forti. Netta diminuzione delle temperature con valori diurni compresi tra 24 e 28 gradi.

Codice arancione in Toscana

Allerta meteo per forti temporali e rischio idrogeologico a partire dalle 20 di martedì sera. La Protezione civile della Toscana ha diramato un avviso di criticità, valido per tutta la regione. Particolare attenzione per il sud della Toscana e l'Arcipelago, dove l’allerta sarà critica da mezzanotte alle 13 di mercoledì I Temporali saranno accompagnati da grandinate e forti colpi di vento.

Le previsioni al Sud

Al mattino ancora discreto, dal pomeriggio il tempo peggiora sulla Campania, Molise e Puglia settentrionale con piogge e temporali anche forti. Temperature comprese tra 30 e 24 gradi. Molto elevate in Sicilia con picchi tra i 38 e i 40 gradi.

Allerta gialla in Campania

La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali valevole dalle 10 alle 18 di mercoledì sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio).