“Quella nave è in emergenza sanitaria, io voglio i medici a bordo per certificarla”. Inizia così il dialogo sulla banchina del porto di Lampedusa tra Erasmo Palazzotto, parlamentare di Leu e capo missione di Mediterranea Saving Humans, la Ong a cui appartiene il veliero Alex, e alcuni funzionari, tra cui alcuni agenti della Guardia di Finanza (IL LIVEBLOG CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Nel video, ripreso a distanza nei momenti successivi all’attracco dell’imbarcazione, nel pomeriggio di sabato 6 luglio, si può sentire chiaramente la voce di Palazzotto che dice: “Non sale il cibo prima, non si può mangiare in quelle condizioni: c’è un’epidemia di scabbia. Noi abbiamo chiesto rifornimenti di acqua per i bagni”.

Palazzotto: “Dovete far sbarcare le persone adesso”

Il capo missione della Ong prosegue: “Dovete far sbarcare quelle persone adesso. Arrestate chi dovete arrestare, ma c’è una lesione dei diritti di quelle persone. Denuncerò chiunque sia responsabile di impedire che scendano. C’è la Costituzione che li difende, c’è chi ha l’immunità e la usa, poi ci sono i funzionari che pagheranno il prezzo di questa cosa” (LO SCONTRO POLITICO VIMINALE-DIFESA). Solo alcune ore dopo, quando ormai era mezzanotte, l'imbarcazione è stata sequestrata e i migranti a bordo sono stati fatti sbarcare e portati negli hotspot.