Fine settimana bollente in Sardegna (le previsioni). La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta caldo fino a lunedì 8 luglio. La causa è da attribuire al rinforzo dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo occidentale. Dal pomeriggio di giovedì e per almeno 4 giorni si prevede sulla Sardegna un ulteriore e graduale innalzamento delle temperature Inizialmente saranno interessate le zone interne, poi la bolla africana si estenderà sulla Sardegna meridionale e orientale. Secondo le previsioni dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, si avranno in media 38-39 gradi con punte che toccheranno i 41-42 gradi. Alle temperature bollenti saranno associati alti tassi di umidità. Caldo in città: i consigli per prevenire e curare i fastidi più comuni