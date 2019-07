Una donna di 104 anni è tornata a camminare dopo un intervento chirurgico al femore. Si tratta di Elena Lazzarini, classe 1915, di Barbariga di Vigonza, in provincia di Padova. L’ultracentenaria, dopo essersi fratturata l’osso della gamba, è stata operata con successo dall'equipe di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Sant'Antonio di Padova. Dopo un breve periodo di riabilitazione, la signora Lazzarini è riuscita non solo a rimettersi in piedi ma anche a camminare.

Sempre più frequenti le operazioni a ultranovantenni

L’intervento per porre rimedio alla frattura della signora Lazzarini è stato diretto dal dottor Enrico Sartorello ed è durato 40 minuti. Dopo l’anestesia spinale, l’equipe ha proceduto con estrema cautela alla fissazione di un chiodo. Operazioni di questo tipo sono considerate di routine ma con una paziente così avanti con l’età l’insorgere di potenziali complicanze era molto più elevato. "Ci succede sempre più frequentemente di trattare ultranovantenni - ha spiegato il Sartorello - ma la signora Elena è sicuramente la più anziana che ci siamo trovati a operare".

Agire tempestivamente per favorire il recupero

Per intervenire con successo anche su persone con età 'a tre cifre', spiega il dottore, sono decisivi i progressi delle tecniche operatorie, lo studio di nuovi materiali, i passi avanti delle scuole ortopediche, gli sviluppi dell'anestesia e la disponibilità di nuovi farmaci. Nello specifico, nel caso della signora Lazzarini, era necessario "sottoporla a intervento altrimenti - spiega Sartorello - non avrebbe avuto alcuna possibilità di recupero funzionale. In sala operatoria abbiamo sintetizzato il femore che si era rotto, e lo abbiamo fatto entro le 48 ore dalla frattura, come da indicazioni regionali: questo perché, soprattutto negli anziani, e tanto più nei grandi anziani, agire celermente permette un recupero della funzionalità, della mobilità e per quanto possibile dell'autonomia".