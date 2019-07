Lega chiede l'annullamento dell'audizione su Sea Watch

"Chiediamo l'annullamento dell'audizione della Sea Watch, calendarizzata per domani in Commissione Affari Costituzionali e Giustizia. La richiesta del Pd è del tutto inopportuna, considerato il momento contingente che vede un'indagine penale in corso nei confronti del comandante della Sea Watch, attualmente agli arresti domiciliari per resistenza con violenza nei confronti di una nave da guerra italiana e resistenza a pubblico ufficiale". Questo, in sintesi, il contenuto della lettera inviata dai deputati della Lega della I e II Commissione ai rispettivi presidenti Giuseppe Brescia e Francesca Businarolo.