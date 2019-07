Meteo, le previsioni di lunedì 1 luglio

La settimana inizierà con un lunedì 1 luglio di sole che riscalderà ancora gran parte dell'Italia. Gli unici temporali potrebbero verificarsi al Nord sulle zone alpine. Le temperature al Settentrione e al Sud saranno in leggero rialzo, con massime che andranno dai 30°C ai 37°C. Allerta meteo per afa in molte regioni d'Italia tra cui Lombardia, Piemonte e Lazio. (LE PREVISIONI)

Le previsioni al Nord

Al Nord il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato, salvo isolati rovesci o temporali di calore in giornata sui settori alpini. Le massime varieranno tra i 33°C e i 37°C. Ancora allerta afa a Torino, lunedì sono previste nuvole in giornata e una massima di 34°C. A Milano cieli poco nuvolosi con nubi in aumento in serata. Anche nel capoluogo lombardo ci sarà allerta meteo per afa: la temperatura arriverà a 35°C.

Le previsioni al Centro

Sull'Adriatico si continuerà a stare un po' più freschi e proseguirà il bel tempo in tutte le regioni del Centro grazie all'alta pressione. Le temperature resteranno stabili con massime tra i 33°C e i 36°C. Sole splendente a Roma e allerta afa con una massima di 35°C. Stessa situazione meteorologica a Firenze dove si toccheranno i 36°C.

Le previsioni al Sud

Al Sud ci saranno cieli sereni ovunque, salvo qualche cumulo di nuvole sparso in giornata lungo la dorsale appenninica. Le massime aumenteranno leggermente tra i 30°C e i 35°C. Lunedì caldo a Napoli con mare poco mosso. Sole splendente per l'intera giornata anche a Palermo, con massima fino a 30°C.