Continuano il caldo e il sole in gran parte dell'Italia anche durante l'ultima domenica del mese di giugno. Qualche rovescio leggero potrebbe interessare le Alpi centro occidentali, mentre un po' di nuvolosità potrebbe crearsi nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Calabria. Al Nord le temperature, in rialzo, sfioreranno i 40°C, resteranno invece stabili al Centro e al Sud. (LE PREVISIONI)

Le previsioni al Nord

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube sparsa lungo le zone alpine centro occidentali con sporadici fenomeni in mattinata nel Settentrione. Le temperature saranno in leggero aumento con massime tra i 33°C e i 37°C. Anche domenica resterà l'allerta afa a Torino, dove si toccheranno i 35°C. Previsti rovesci in serata. A Milano giornata di sole con temperature intorno ai 31 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro, le condizioni anticicloniche manterranno ancora i cieli sereni, solo qualche nuvola in giornata potrebbe addensarsi sulla Sardegna interna. Le massime saranno tra i 33°C e i 36°C, inferiori sull'Adriatico. Proseguirà il bel tempo a Roma con una massima di 34°C. Allerta meteo per afa a Firenze dove il termometro raggiungerà i 37°C. Nel capoluogo fiorentino, per tutta la giornata, splenderà un sole cocente.

Le previsioni al Sud

Nel Meridione, sole splendente su gran parte del territorio a eccezione di qualche nube isolata sulle zone interne di Sicilia e Calabria. Le temperature resteranno stabili con massime tra i 29°C e i 34°C. Bel tempo a Napoli con qualche venticello e mare poco mosso. Ancora allerta meteo per afa a Palermo, sole splendente in città, la temperatura massima toccherà i 31°C.