Niente medici a Termoli, chiude il punto nascite

Chiude il punto nascite dell’ospedale di Termoli , in provincia di Campobasso. Non mancano i nascituri ma i medici. Il provvedimento di chiusura è stato firmato dal commissario alla Sanità per il Molise, Angelo Giustini, che ieri sera ha partecipato ad un incontro convocato dal sindaco Francesco Roberti cui hanno preso parte oltre 30 amministratori locali e diversi primari ospedalieri. All'origine della decisione c’è la carenza di medici conseguente ai pensionamenti e al blocco del turn over determinato dal Piano di rientro dal deficit sanitario .

Ultimi ricoveri il 30 giugno

Il prossimo 30 giugno saranno possibili gli ultimi ricoveri di donne in gravidanza. Restano a Termoli il reparto di Pediatria, per prestazioni sanitarie e ricoveri, e la divisione di Ginecologia con il suo ambulatorio.