Bimba di 7 mesi ricoverata per meningite a Perugia

Una bimba di sette mesi è stata ricoverata per meningite all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Alla piccola, proveniente da Gubbio, è stata diagnosticata la meningite batterica da meningococco. Sono state avviate le procedure per la profilassi di tutti i contatti. Agli esami ai quali è stata sottoposta, è risultata positiva al meningococco, ma deve essere ancora stabilita la tipizzazione, di tipo B o C. I medici hanno fatto sapere che la bambina sta rispondendo bene alle terapie.

Arrivata in ospedale in condizioni preoccupanti

La piccola è giunta al reparto di Pediatria del Santa Maria della Misericordia in condizioni preoccupanti ed è stata presa in cura dal responsabile dottor Maurizio Caniglia e dal medico di turno dottor Edoardo Farinelli, prima di essere sottoposta immediatamente alla terapia antibiotica.