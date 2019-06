Gay Pride Bologna 2019: orari, programma e percorso del corteo

Il Bologna Pride sarà sabato 22 giugno. Il ritrovo sarà alle 14.30 in piazzale Jacchia, ai Giardini Margherita. I carri si raduneranno tra via Santo Stefano e via Dante attorno alle 16 e da lì partirà il corteo della manifestazione del movimento lgbtqi in città. Il rientro è poi previsto per le ore 19.00 ai Giardini Margherita dove si terrà il Palco Pride e l’Official Party Pride.

Il percorso

Il percorso del corteo prevede di passare in via Santo Stefano, via Farini, via Castiglione, Piazza di Porta Ravegnana, via San Vitale, piazza Aldrovandi, via Guerrazzi, via Santo Stefano e ai Giardini Margherita, dove si concluderà. A seguire ci sarà il Palco Pride dove ci saranno interventi politici, esibizioni artististiche, musica e cocktail bar.

Il Bologra Pride

Il Bologna Pride è organizzato da un Comitato costituito da numerose associazioni LGBT ed è una mobilitazione che si svolge ogni anno. Si tratta di un momento di orgoglio, di rivendicazione e di festeggiamento delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer, intersex e loro alleate. Il Gay Pride nasce nel 1969, a New York, e da allora è entrato a far parte della maggioranza delle culture del pianeta per rivendicare con forza i diritti delle persone LGBT.