La nave "Sea Watch 3", da sei giorni al confine delle acque territoriali italiane, è al centro di un fascicolo d’inchiesta aperto dalla Procura di Agrigento. Il reato ipotizzato è quello di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per il momento a carico di ignoti, così ha scritto il procuratore aggiunto Salvatore Vella.

Lo sbarco autorizzato dal Viminale

Nei giorni scorsi, il Viminale aveva dato l'autorizzazione allo sbarco di 10 delle 53 persone a bordo, fra cui immigrati e bambini in cattive condizioni di salute.

Salvini: in Italia si arriva rispettando le regole

"In Italia per quello che mi riguarda e col mio permesso non arriva nessuno", ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine dell'assemblea di Confartigianato, precisando che i porti restano chiusi a nuovi arrivi, "possono mandare i caschi blu dell'Onu, gli ispettori del consiglio d'Europa, il commissario Basettoni, Pippo, Pluto e i Fantastici 4. Barchini e barconi non ne arrivano. A me interessa che l'immigrazione sia sotto controllo, in Italia si arriva rispettando le regole".

Commissario Ue: porto sicuro per Sea Watch 3

"I migranti salvati in mare non dovrebbero mai essere sbarcati in Libia, perché i fatti dimostrano che non è un Paese sicuro", ha detto all'Ansa Dunja Mijatovic, il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, chiedendo che alla Sea Watch 3 sia indicato tempestivamente un porto sicuro che possa essere raggiunto rapidamente. "Sono seriamente preoccupata per l'impatto che alcune parti del decreto sicurezza bis potrebbero avere sulla vita delle persone che necessitano di essere salvate in mare", ha detto Mijatovic.