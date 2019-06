La nuova settimana inizierà con tempo bello quasi ovunque, ad eccezione di isolati piovaschi su basso Veneto ed Emilia Romagna. (LE PREVISIONI) Su tutta la penisola le temperature rimarranno alte, al di sopra della media di circa 2-3 gradi, ma in lieve attenuazione: l'alta pressione di matrice nord-africana si sta infatti temporaneamente indebolendo e, grazie a correnti atlantiche leggermente più fresche, assisteremo anche al Centro Sud ad una attenuazione di questa ondata di caldo. Tuttavia, il sollievo durerà poco: da giovedì l'anticiclone africano tornerà ad espandersi verso l'Italia e l'avvio dell'estate (il 21 giugno) coinciderà con una nuova fase di caldo intenso soprattutto al Centro-Sud (con punte anche sopra i 35 gradi).

Le previsioni al Nord

Lunedì 17 giugno porterà pochi e isolati piovaschi in transito su basso Veneto ed Emilia Romagna, oltre a qualche instabilità diurna su Appennino e Alpi, dove non mancheranno acquazzoni e temporali. Meglio altrove, con le temperature che resteranno stabili tra 28 e 32 gradi. A Milano previsto cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata, con 31 gradi nel pomeriggio. Sereno anche a Torino dove le temperature oscilleranno tra i 18 gradi della mattina e i 30 del pomeriggio.

Le previsioni al Centro

Al Centro è in arrivo un’altra giornata estiva con sole e caldo. Unica eccezione: un temporaneo aumento della nuvolosità sulle aree interne qualche temporale e rovescio sulle zone appenniniche durante le ore più calde. Temperature in lieve calo, con massime che oscillano tra 27 e 32 gradi. A Firenze ci sarà in giornata qualche nube sparsa ma senza fenomeni e il termometro segnerà 32 gradi in giornata. Nella capitale, invece, previsto cielo sereno tutto il giorno e caldo fino a 31 gradi.

Le previsioni al Sud

Al Sud i cieli saranno in prevalenza sereni o al più velati con foschie al mattino sulle aree tirreniche. A ridosso dei rilievi, invece, si svilupperanno nel pomeriggio isolati rovesci e temporali. Da fine giornata, attese spesse velature sul settore centroccidentale della Sicilia. Anche qui, temperature in lieve calo: le massime saranno tra 27 e 32. A Napoli sarà una giornata di cielo sereno e temperature che vanno dai 20 gradi la mattina ai 27 nel pomeriggio. A Palermo, invece, delle stratificazioni medio alte porteranno qualche nube ma senza fenomeni. Temperature tra i 22 e i 28 gradi.