Treviso, tenta di dare fuoco alla figlia perché troppo “occidentale”

Prima le ha cosparso il corpo di benzina, poi ha cercato di darle fuoco. È accaduto ad Arcade, in provincia di Treviso, dove un uomo di origini marocchine avrebbe aggredito la figlia 15enne a causa del suo abbigliamento troppo occidentale. La ragazzina, a quanto si apprende, si è salvata solo perché l’accendino del padre si è inceppato.

La madre ha denunciato l’aggressione ai servizi sociali

L’uomo, residente da anni in Italia, è stato arrestato per maltrattamenti dopo che la madre della 15enne è andata a denunciare l’accaduto ai servizi sociali. Secondo quanto ricostruito, in seguito a un litigio sulla lunghezza delle maniche del vestito della figlia, il padre ha preso una tanica di benzina per poi provare a darle fuoco. La donna e la ragazzina si trovano ora in un centro protetto.