Comincia a ricomporsi il puzzle del giallo di Torvaianica dove, venerdì mattina, due corpi sono stati trovati carbonizzati all'interno di una Ford Fiesta (FOTO). Le vittime sono state identificate, secondo quanto riportano Il Messaggero e Repubblica. Si tratterebbe di una donna di 46 anni, di Pomezia, figlia della proprietaria della macchina, e di un amico di famiglia. Per la certezza, si attende però l’autopsia. L'esame servirà a chiarire anche se i due erano già deceduti quando è divampato l'incendio o al contrario sono stati bruciati vivi. Del caso si occupano i carabinieri di Pomezia, coordinati dalla procura di Velletri, che al momento non escludono nessuna ipotesi. In queste ore i militari stanno ascoltando il compagno della donna, la madre e alcuni amici per acquisire elementi utili a far luce sulla vicenda.

Le indagini

Proprio dalla madre della 46enne, sono partite le indagini. L’anziana, che ha 78 anni, è infatti la proprietaria dell’utilitaria trovata carbonizzata in via San Pancrazio, una zona di campagna di Torvaianica, ma non lontana dal lungomare. L'anziana ha raccontato che la macchina era utilizzata dalla figlia, scomparsa da casa da giovedì sera. La 46enne è madre di una bambina e come lavoro fa le pulizie. Gli investigatori stanno scavando nella sua vita per ricostruire con chi ha trascorso le ultime ore e se avesse appuntamento con qualcuno. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: da un duplice omicidio, forse per motivi sentimentali, all’omicidio-suicidio.