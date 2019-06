Un corpo carbonizzato è stato trovato all’interno di un’auto andata in fiamme alle 2.30 di oggi a Monteriggioni, in provincia di Siena. I vigili del fuoco sono stati chiamati per un intervento in località Strada di Acquaviva, dopo la segnalazione di un incendio di una macchina. Dopo aver spento le fiamme, i pompieri hanno ispezionato quel che rimaneva della vettura e nell’abitacolo hanno scoperto il cadavere. Sono in corso accertamenti per identificare la vittima. La Procura di Siena coordina le indagini.