Sono stati individuati i tre operai che si sono allontanati subito dopo l’esplosione, in pieno centro storico, a Rocca di Papa. Lo scoppio, ieri, ha coinvolto il palazzo del Comune (LE FOTO) ferendo 16 persone. Coinvolta dai danni dell'esplosione anche una scuola dell’infanzia, dove i vetri rotti delle finestre e i calcinacci caduti hanno causato il ferimento di tre bambini, uno dei quali è in gravi condizioni.

Gli operai rintracciati a 150 km di distanza

Da quanto riferisce AdnKronos, in base alla ricostruzione dei carabinieri, i tre lavoratori stavano eseguendo i carotaggi con una trivella proprio negli attimi precedenti all’esplosione. Tutti si sarebbero allontanati e successivamente sono stati rintracciati a 150 km di distanza dai carabinieri. Gli operai coinvolti si trovavano in provincia di Isernia e stavano rientrando a casa quando sono stati invitati a tornare in provincia di Roma per essere ascoltati. A sentirli è stato il pm, nella sede del Nucleo operativo della compagnia di Frascati.

Si indaga per disastro colposo e lesioni gravi

Sempre secondo i carabinieri, sarebbero proprio i tre uomini ad aver incidentalmente trivellato un tubo del gas provocando l’esplosione. Gli operai lavorano per una ditta di Isernia che stava eseguendo lavori in subappalto per conto della società vincitrice dell'appalto, che è della provincia di Frosinone. Non sono comunque state chiarite, almeno finora, le responsabilità delle singole persone coinvolte. La trivella usata per i lavori è stata sequestrata dai carabinieri, mentre un’inchiesta per disastro colposo e lesioni gravi è stata aperta dalla procura di Velletri.