Una nave commerciale italiana, la “Asso 25”, ha recuperato ieri 50 migranti nel Mediterraneo e si sta dirigendo verso l'Italia. A dirlo è Alarm Phone. Il servizio di linea telefonica d'allarme per persone in difficoltà in mare ha anche accusato Malta: i migranti - ha detto - avrebbero passato una notte alla deriva in acque maltesi senza che La Valletta, seppur informata, intervenisse. In un primo momento, Alarm Phone aveva ipotizzato che la "Asso 25" - dopo il salvataggio - stesse andando verso Lampedusa. Ora, stando al controllo della rotta su MarineTraffic, la nave sembra dirigersi verso Pozzallo, dove dovrebbe arrivare nel pomeriggio.

L'operazione di salvataggio

“Secondo diverse fonti, Asso 25 ha eseguito un'operazione di salvataggio per una barca che ci aveva chiamato in precedenza. Riteniamo che si stia dirigendo all'isola di Lampedusa, in Italia", era il messaggio su Twitter di Alarm Phone. In precedenza, il servizio aveva esortato Malta "a prendersi le sue responsabilità e mandare soccorso" e poi aveva chiesto per i migranti "lo sbarco in un #PortoSicuro a Malta".

Data ultima modifica 07 giugno 2019 ore 07:58