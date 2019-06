"Il 17 porta sfiga", imputato si fa cambiare data dell'udienza dal gup

Ha chiesto al giudice di cambiare la data dell’udienza fissata il 17 ottobre. E’ accaduto al tribunale di Milano dove un imputato napoletano, che risponde di truffa in abbreviato, ha avanzato la richiesta accolta dal gup.

La richiesta e l’accoglimento da parte del gup

Alla fine dell'udienza di oggi, il giudice ha proposto alle parti la data del 17 ottobre per quella successiva, ma a quel punto l'imputato, presente in aula e accusato di aver contraffatto una banconota da 50 euro, si è alzato esclamando: "Il 17 no, dottore, porta sfiga”. Il giudice, dopo un sorriso, gli ha replicato: "Guardi, però, che non è mica di venerdì". E l'imputato: "Fosse stato di venerdì non sarei nemmeno uscito di casa". Il gup si è fatto convincere dalla scaramanzia e dall'ironia dell’imputato, gli ha concesso di rivedersi un altro giorno, il 24 ottobre. Sarà un giovedì.