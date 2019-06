Continuano le tensioni all’interno del Csm, al centro dell’inchiesta di Perugia che ha coinvolto diversi magistrati, a partire dall’ex presidente dell’Anm, Luca Palamara, indagato per corruzione. Un’indagine che si è poi allargata fino a mettere in luce dinamiche sospette sulle nomine di alcuni magistrati in diverse procure. Oggi altri due membri del Consiglio superiore di magistratura si sono autosospesi. Si tratta del presidente della Commissione Direttivi Gianlugi Morlini (corrente Unicost) e del consigliere Paolo Criscuoli (togato di Magistratura Indipendente). Ieri sera ad autosospendersi, anche sull’onda dei pressing dei colleghi, erano stati invece i togati di Magistratura Indipendente Corrado Cartoni e Antonio Lepre. Con Palamara avrebbero partecipato a un incontro, al quale erano presenti anche Cosimo Ferri e Luca Lotti, sulla nomina del procuratore di Roma.

Criscuoli: “Clima da caccia alle streghe”

“In questi giorni - ha detto Criscuoli dopo l’autosospensione - è in corso una campagna di stampa che confonde e sovrappone indebitamente i piani di una indagine penale relativa a fatti rispetto ai quali sono del tutto estraneo, come già emerso con l'attuale attività svolta presso il Csm. Ciò ha offuscato e rischia di compromettere ulteriormente l'immagine e la percezione che dell'organo di governo autonomo della magistratura hanno i cittadini prima ancora dei magistrati”. Criscuoli ha poi parlato di un "clima di caccia alle streghe".

Si riunisce il Plenum del Csm

Oggi intanto si riunisce il Plenum straordinario del Csm. Il Vice Presidente David Ermini, che ieri è stato ricevuto al Quirinale, è chiamato a riferire sulla vicenda delle nomine. All’ordine del giorno anche la presa d'atto delle dimissioni del consigliere Luigi Spina (Unicost), indagato dalla procura di Perugia per rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento personale nell'ambito dell' inchiesta per corruzione a carico di Palamara.

Aria di crisi nell’Associazione nazionale magistrati

Domani si riunirà invece il parlamentino dell’Associazione nazionale magistrati, convocato con urgenza all'esplodere della vicenda che ha investito le toghe. Dopo il vice presidente Luca Poniz (Area), anche la seconda carica dell'Anm, il segretario generale Giuliano Caputo (Unicost), ha preso le distanze dalle valutazioni espresse in un'intervista dal presidente Pasquale Grasso (Magistratura Indipendente). Il caso nasce ancora una volta dall'inchiesta di Perugia da cui è emerso un incontro tra Palamara e i deputati del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri, a cui avrebbero partecipato anche consiglieri del Csm, in cui si parlava della nomina del nuovo procuratore di Roma. Grasso, pur invocando "trasparenza" e un "esame di coscienza" aveva definito "fisiologici" i rapporti dei consiglieri del Csm con esponenti della politica. "Sono relazioni patologiche, che arrecano un danno gravissimo", replica oggi Caputo in un'intervista a Repubblica.