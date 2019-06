Bufera Procure, Luca Palamara si è autosospeso dall’Anm

Luca Palamara si è autosospeso dall’Associazione Nazionale Magistrati. In una lettera al presidente dell’Anm, Pasquale Galasso, Palamara, indagato per corruzione a Perugia, scrive: "Sono certo di chiarire i fatti che mi vengono contestati. Il mio intendimento ora è quello di recuperare la dignità e l'onore e di concentrarmi esclusivamente sulla difesa nel processo di fronte a tali infamanti accuse. Per tali ragioni mi assumo la responsabilità di auto sospendermi dal mio ruolo di associato con effetto immediato". E aggiunge: "Sono però sicuro che il tempo è galantuomo e riuscirà a ristabilire il reale accadimento dei fatti". Palamara è stato in passato presidente dell'Anm.

L’interrogatorio e le accuse

Ieri il sostituto procuratore di Roma, accusato di avere ricevuto 40 mila euro dagli avvocati Calafiore e Amara per favorire la nomina - non andata in porto - di Giancarlo Longo a procuratore di Gela, è stato interrogato dagli inquirenti. Palamara, dopo tre ore di colloquio, si è detto “del tutto estraneo a questi fatti”. Secondo i pm di Perugia, Palamara avrebbe ricevuto viaggi, anelli e decine di migliaia di euro per pilotare le nomine dei magistrati a capo di diverse Procure. Sono indagati insieme a lui anche il pm di Roma Stefano Rocco Fava e il consigliere del Csm Luigi Spina.

Il commento di Salvini

"La riforma della giustizia è urgente", ha detto oggi il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a una domanda sul "caso Palamara". "Non entro nel merito ma - ha aggiunto - da cittadino italiano, non è normale che ci siano magistrati che indagano altri magistrati e che ci siano accuse di corruzione su chi dovrebbe giudicare i cittadini. Spero che - ha concluso - emergano in fretta eventuali responsabilità. La riforma della giustizia, al servizio dei cittadini, è un'emergenza in questo Paese".

