2 giugno, Google celebra la Festa della Repubblica con un Doodle

Champions League, Madrid invasa per la finale dai tifosi di Tottenham e Liverpool. FOTO

Tutto pronto nella capitale spagnola per la finalissima tutta inglese. Attese circa 100mila persone: solo 34mila hanno il biglietto per lo stadio Wanda Metropolitano. In attesa del calcio di inizio (ore 21 in diretta su Sky Sport) i fan si sono riversati in città