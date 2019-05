Il legale di Rixi: "Lui innocente, ricorreremo in appello"

"Ricorreremo in appello" dopo "aver letto le motivazioni a sentenza, perchè siamo convinti che sia innocente", ha detto Maurizio Barabino, avvocato del viceministro Edoardo Rixi, a margine della lettura della sentenza per le 'Spese Pazze' in Liguria che ha visto Rixi condannato a 3 anni e 5 mesi e all'interdizione dai pubblici uffici. Non faccio il politico - ha detto l'avvocato Maurizio Barabino -. Per quanto riguarda una ipotetica sospensione in base alla legge Severino, vedremo"