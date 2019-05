"St3pny ha evaso 1 milione di euro": nei guai lo youtuber

Avrebbe evaso un milione di euro in cinque anni di attività da youtuber. Per questo, la giovane star del web Stefano Lepri, conosciuto con il nickname St3pny, è finito nella rete della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle avrebbero infatti scoperto che il giovane toscano, 23 anni, era riuscito ad aggirare il Fisco attraverso contratti ad hoc stipulati con agenzie pubblicitarie ma non adeguati alla propria professione. Si tratta del primo caso in Italia, ma molti altri sarebbero gli youtuber ad essere già sotto la lente della Gdf.

Compensi in base alle visualizzazioni

Avrebbe pubblicato sul proprio canale tematico video sulle sue esperienze di vita e di viaggio non solo per passione ma come attività professionale, ricevendo compensi dalle pubblicità inserite, con pagamenti proporzionati al numero di visualizzazioni fatte dai followers. È quanto spiega di aver scoperto la guardia di finanza di Firenze che contestato di aver "omesso di dichiarare, tra il 2013 e il 2018, ricavi per 600.000 euro e di versare Iva per oltre 400.000 euro".

La nota delle Fiamme Gialle

In una nota le fiamme gialle spiegano che "l'influencer da diversi anni era presente su internet, dove pubblicava video che parlavano delle sue esperienze, dei suoi viaggi e della sua vita, arrivando ad avere oltre 4 milioni di followers che lo seguivano assiduamente, risultando il secondo in Italia per numero di seguaci, con 1 milione di visualizzazioni al giorno. Dal controllo è risultato che l'attività del giovane era svolta in modo professionale, in quanto riceveva compensi dalle pubblicità inserite nei video che, quotidianamente, pubblicava sul proprio canale telematico".