Meteo, le previsioni di giovedì 30 maggio

Il vortice di provenienza nord europea che sta interessando l’Italia scivolerà nei prossimi giorni verso il Meridione. Già a partire da giovedì è previsto un miglioramento sulle regioni del Nord con tempo più soleggiato. Si farà strada l’anticiclone delle Azzorre che è sinonimo di tempo stabile e temperature in aumento. In questa fase non tutte le regioni ne beneficeranno in pieno: al Sud permarrà una circolazione di tipo ciclonico con piogge e temporali alternati ad ampie schiarite.

Le previsioni di giovedì

Tempo ancora instabile sulle regioni centro meridionali con piogge che culmineranno nelle ore centrali. Temporali sono previsti sul Lazio, Abruzzo, Campania, Molise con fenomeni localmente molto intensi. Al Nord si andrà invece verso un deciso miglioramento con sole al Nord Ovest e tempo variabile sulle pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

La situazione nel Veneto

Nella prima metà della giornata di giovedì si avrà una diminuzione della nuvolosità sul Veneto che porterà verso sera cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel corso della giornata si registrerà anche un aumento delle temperature. Situazione che in linea di massima si confermerà anche venerdì con la totale assenza di piogge. Le precipitazioni delle ultime ore hanno causato un incremento dei livelli idrometrici dei fiumi Brenta, Agno-Guà, Livenza e dei corsi d'acqua della rete scolante il Laguna.

Allerta rossa in Emilia Romagna

Nuova allerta rossa per possibili esondazioni anche nella giornata di giovedì sui bacini dei fiumi Secchia e Panaro, tra il modenese e il reggiano. Resta alta l’attenzione in pianura tra le province di Parma e Bologna.

Le previsioni al Nord

Tempo in prevalenza soleggiato sulle regioni occidentali. Ultime piogge al mattino sulla Romagna e nuvolosità variabile su Veneto e Friuli Venezia Giulia, in ulteriore miglioramento serale. Massime in rialzo e comprese tra 20 e 25 gradi.

Le previsioni al Centro

Al mattino piogge sulla costa adriatica e da metà giornata temporali su Lazio e Abruzzo. Instabilità più frequente sulle zone appenniniche. Temperature in rialzo sull’area tirrenica, stabili su quella adriatica. Massime comprese tra 19 e 23 gradi.

Le previsioni al Sud

Peggiora il tempo sulle regioni meridionali con temporali pomeridiani su Campania, Molise, Puglia, Basilicata e nord della Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 19 e 23.