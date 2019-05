Meteo, le previsioni di sabato 25 maggio

L’alta pressione è assente dalle nostre latitudini e questo “vuoto” viene colmato dal passaggio di continue perturbazioni atlantiche. L’Italia rimane quindi sotto attacco e ne consegue un tempo anomalo per il mese di maggio con tempo variabile, spesso piovoso e più freddo della media. Nel fine settimana un vortice ciclonico proveniente dal Nord Europa interesserà l’Italia posizionandosi, nella giornata di domenica, sul medio basso Tirreno. Sabato già al mattino piogge e temporali investiranno l’arco alpino, prealpino e la pianura lombarda. Tra il pomeriggio e la sera il peggioramento raggiungerà anche i rilievi appenninici e le due isole maggiori. Domenica sarà decisamente la giornata peggiore per le regioni del Centro Sud con fenomeni più intensi e duraturi e un calo delle temperature.

Le previsioni al Nord

Sarà una giornata per lo più instabile con piogge e rovesci già dal mattino soprattutto sulle regioni di Nord Ovest. Intensificazione dei fenomeni a partire dal pomeriggio. L’area più penalizzata sarà quella alpina e prealpina con possibili temporali in sconfinamento alle zone di pianura al nord del Po. Temperature in calo con massime comprese tra 19 e 23 gradi, in ulteriore diminuzione domenica.

Le previsioni al Centro

Spiccata variabilità con possibili acquazzoni e temporali sui rilievi appenninici, in sconfinamento la sera fino alla costa adriatica. In serata possibili piogge sul Lazio. Peggiora nettamente sulla Sardegna. Temperature stazionarie con massime comprese tra 20 e 24 gradi. In calo domenica.

Le previsioni al Sud

Tempo migliore su gran parte del Sud ma con un peggioramento vistoso in arrivo sulla Sicilia. Risalita delle piogge nel pomeriggio anche su Puglia, Calabria e Molise. Massime in calo e comprese tra 19 e 23 gradi.