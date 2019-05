Scossa in Puglia alle 10.13 di mattina; gente in strada, scuole evacuate in via precauzionale ma nessun danno. Il terremoto di magnituto 3.9 è stato registrato a 4 km da Barletta, con un ipocentro a 34 km, ma è stato avvertito in diversi comuni della provincia Bat.

Scossa sentita anche a Bari

A Bari, è stato evacuato il Palazzo di Giustizia di via Dioguardi e in alcune scuole gli alunni sono stati fatti uscire dalle aule. Negli uffici giudiziari di Modugno, invece, sono state momentaneamente sospese le udienze, ma non evacuata la sede, mentre a Bitonto sono state evacuate anche le scuole.

Crolla campanile a Trani

Disagi anche Trani, dove subito dopo la scossa delle 10.13 sono crollati sia un'anfora decorativa sia un pezzo del timpano della facciata barocca della chiesa di San Domenico, vicino alla villa comunale. Il sagrato era già interdetto al transito a causa delle precarie condizioni dell'edificio sacro. Nella zona industriale di Molfetta i dipendenti di diverse aziende si sono riversati nelle strade. Sempre in via precauzionale, i bambini delle scuole sono stati fatti uscire dalle aule e sono stati riuniti nei cortili. Gli istitui scolastici sono stati chiusi fino a domani.

Scossa avvertita anche nel Foggiano

Paura anche in alcuni centri della provincia di Foggia, al momento non si registrano però danni a cose o persone. A Cerignola il sindaco ha comunque deciso di anticipare la chiusura delle scuole, facendo uscire gli studenti.

Data ultima modifica 21 maggio 2019 ore 13:38