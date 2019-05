Paura in mattinata a Borgo Tossignano, nel bolognese, dove una frana ha provocato il crollo di una casa. Non ci sono stati feriti perché l'anziana donna che vi abitava è riuscita a scappare in tempo, dando l'allarme prima che il fango travolgesse la struttura.

Sopralluoghi con l'elicottero

Alle 9:30 è scattato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno effettuato un sopralluogo con l'elicottero per monitorare l'area dall'alto e scongiurare possibili altre emergenze: altre dieci abitazioni poco più a valle, seriamente minacciate dalla frana, sono state evacuate per precauzione. Nelle ultime ore sono stati numerosi gli interventi nel bolognese, ma soprattuto per fronteggiare gli allagamenti che, a causa della pioggia, hanno interessato scantinati e cantine.