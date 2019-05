Un ultraleggero è precipitato nel fiume Adige in località Settimo, una zona del comune di Pescantina in provincia di Verona. A bordo erano presenti due passeggeri - e non quattro come inizialmente riportato - entrambi sono feriti. Nessuno sarebbe stato sbalzato fuori. I vigili del fuoco sono in zona e stanno intervenendo con il personale Saf e con un elicottero.

Data ultima modifica 17 maggio 2019 ore 18:15