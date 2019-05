Lo sciopero dei trasporti proclamato dall’Unione sindacale di base per il 17 maggio investe anche il settore ferroviario, che protesterà dalle 9 alle 17 (LO SCIOPERO A MILANO - ROMA - TORINO - NAPOLI).

Le Frecce e i treni nazionali

Ferrovie dello Stato fa sapere che le Frecce di Trenitalia circoleranno regolarmente, precisando che lo stop non interessa il trasporto ferroviario della Regione Piemonte e che non è prevista nessuna ripercussione per i treni nazionali: sono assicurati tutti i convogli elencati nell'apposita tabella. Stessa comunicazione che dà Italo, invitando gli utenti a consultare il proprio elenco di treni garantiti.

I treni regionali e i collegamenti con gli aeroporti

Per quanto riguarda i treni regionali - prosegue Fs - saranno regolari i collegamenti a maggior traffico viaggiatori, con possibili leggere modifiche al programma dei treni. Sarà infine assicurato il collegamento fra Roma Termini e l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, mentre per i collegamenti con l’aeroporto di Malpensa Trenord garantirà con dei bus sostitutivi, in caso di cancellazione di treni, i soli collegamenti Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto - Stabio.