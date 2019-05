"Sul trasporto pubblico locale abbiamo particolare interesse". Così Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi in visita al Motor Valley Fest di Modena, interviene sullo sciopero del trasporto pubblico della giornata di oggi. "Voi sapete che abbiamo appena approvato, e anche molto velocemente, un decreto del presidente del Consiglio all'interno di “Strategia Italia” che dà fino al 2033, 3,7 miliardi per poter investire sui mezzi pubblici locali, sui nuovi bus che debbano essere sostenibili, quindi non inquinanti - afferma - Una prima tranche sta già arrivando e in generale sono investimenti per passare proprio dal mezzo inquinante al mezzo non inquinante. Se le Regioni, e sono convinto che lo faranno perché è a loro convenienza, si impegneranno a presentare richieste circostanziate, i soldi arriveranno e finalmente ci sarà, anche per il trasporto pubblico locale, una mobilità sostenibile".