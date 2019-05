Il maltempo, in questa domenica di maggio che ha poco di primaverile, sta ancora colpendo diverse zone d’Italia. Oggi sono attesi venti forti e temporali, in particolare sul Nord e sulle regioni centro-meridionali (LE PREVISIONI). La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Emilia-Romagna e Marche. Allerta gialla, invece, su Veneto, Toscana meridionale, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabra e Sicilia. Ieri, dal pomeriggio, il maltempo si è abbattuto sulla Lombardia: nel Bresciano due uomini sono morti travolti da alberi caduti, mentre una forte grandinata ha bloccato per 40 minuti l'aeroporto di Malpensa (LE FOTO) e sette aerei sono stati dirottati su altri scali.

Condizioni meteo in peggioramento

Secondo le previsioni, le condizioni meteo sono in peggioramento. In arrivo, oltre che piogge e temporali, anche un deciso rinforzo dei venti e un forte calo delle temperature. La Protezione Civile mette in guardia da possibili temporali su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Attesi venti forti su Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, in estensione dalla tarda mattinata a Toscana, Marche, Umbria e Lazio.

Allerta arancione in Emilia-Romagna

Come detto, l’allerta più alta riguarda Marche ed Emilia-Romagna. In quest’ultima regione, l’allarme durerà fino a mezzanotte e riguarda larga parte del territorio. In particolare, l'allerta è di colore arancione per criticità idraulica e idrogeologica e temporali sulla Romagna, sull'Emilia orientale, sulla pianura emiliana centrale e sull'Emilia occidentale, oltre che per vento sulla costa romagnola e ferrarese e sull'intero crinale appenninico. Dalle prime ore di domenica, hanno avvertito ieri gli esperti, è previsto "un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche. In particolare, si prevede su tutto il territorio regionale un aumento dell'instabilità atmosferica, associata a fenomeni temporaleschi diffusi". Prevista anche una intensificazione dei venti con raffiche che potrebbero superare nel pomeriggio/sera la soglia di 40 nodi. Sulla costa sono previste onde, nella seconda parte della giornata, con una altezza superiore a due metri e mezzo.

Lombardia: morti 2 pescatori nel Bresciano, bloccato aeroporto Malpensa

La forte ondata di maltempo, ieri, è costata la vita a due persone in Lombardia. Due uomini, due pescatori di origini rumene, sono morti a Urago d'Oglio, nel Bresciano, travolti da alcuni alberi che si sono spezzati sulle sponde del fiume d'Oglio a causa del forte vento. A lanciare l'allarme è stato un terzo uomo, connazionale, che ha assistito alla scena ed è riuscito a mettersi al riparo. "Sembrava una tromba d'aria", hanno raccontato alcuni residenti in zona. Sempre nel tardo pomeriggio di ieri, una forte grandinata ha completamente imbiancato la pista dell'aeroporto di Malpensa (FOTO). Il flusso dei voli è stato sospeso per 40 minuti: 7 aerei sono stati dirottati su altri scali, anche se l'aeroporto non è mai stato chiuso. Il maltempo ha portato anche all'interruzione temporanea di alcuni tratti ferroviari per la presenza di alberi sui binari. Danni per la caduta di qualche albero e di qualche tabellone pubblicitario nella zona della Brianza e nel Varesotto, mentre a Milano - dove si sono registrate precipitazioni di intensità tropicale soprattutto nella zona Sud - è volato qualche gazebo degli alpini. Un forte temporale con raffiche di vento che hanno raggiunto i 75 chilometri orari si è abbattuto anche su Lodi, violenta grandinata a Pavia.