Maltempo, uomo ferito nel Bergamasco mentre riparava un guasto

Un uomo - non un tecnico dell'Enel, come inizialmente riportato da agenzie di stampa - è rimasto schiacciato contro una barriera di ferro ed è in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto a Bratto (Bergamo): in zona c'era stato un guasto causato dalla tempesta che ieri sera ha sferzato la Bergamasca arrivando fino al basso Bresciano (I DANNI DEL MALTEMPO IN TUTTA ITALIA).

Ferito in gravi condizioni

L'uomo, originario di Zanica, è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso in ospedale, a Bergamo ed è ricoverato in gravi condizioni (GRANDINE A MALPENSA).

Data ultima modifica 12 maggio 2019 ore 17:10