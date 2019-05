Un uomo di 51 anni è stato trovato morto nella tarda serata di ieri in un'area di sosta sull'autostrada A1, all'altezza di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. L'ipotesi è di omicidio: il cadavere presentava una vistosa ferita alla testa. Il corpo senza vita è stato ritrovato a mezzanotte da un camionista che ha avvertito la polizia. La vittima è un cittadino italiano residente nel bolognese che lavorava come guardia giurata. L'area dove è stato trovato il corpo è nota a Modena per essere punto di incontri a sfondo sessuale. Anche questa pista viene presa in considerazione dagli uomini della squadra mobile della polizia di Stato di Modena che indagano sul caso.

Data ultima modifica 10 maggio 2019 ore 14:39