Dopo il maltempo che ha caratterizzato il weekend e, in alcune zone, lunedì 6 maggio, è previsto un miglioramento delle condizioni meteorologiche un po’ in tutta la penisola: pressione in aumento con sole prevalente, da segnalare soltanto possibili precipitazioni tra Messina e Reggio Calabria. Le temperature resteranno comunque al di sotto delle medie stagionali. Si tratta tuttavia di una brevissima tregua: da mercoledì, nuovo peggioramento. (IL METEO)

Le previsioni al Nord

Tempo prevalentemente stabile in giornata seppur con qualche annuvolamento al Nordovest e qualche possibile velatura di passaggio altrove. Dopo le 20, previsto un peggioramento con prime piogge su Liguria e Piemonte occidentale. Prevista anche neve dai 1800 metri sulle Alpi occidentali. Per quanto riguarda le città, a Milano cielo sereno, con qualche nube nel pomeriggio, ma non sono previste piogge. Temperatura massima registrata di 19°C, con una minima di 8°C. Condizioni pressoché identiche a Torino dove la massima sarà di 20°C e la minima di 7°C.

Le previsioni al Centro

Anche al Centro bel tempo prevalente su tutte le regioni. A Roma sole per l'intera giornata e nessuna pioggia. La giornata nella capitale sarà caratterizzata da una massima di 20°C e una la minima di 6°C. A Firenze, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con possibili addensamenti dal pomeriggio-sera, ma non sono previste precipitazioni. Temperature ancora sotto le medie stagionali: massima di 19°C, minima di 5°C.

Le previsioni al Sud

Per quanto riguarda il Sud, giornata di sole con qualche nube sul basso Tirreno e locali stratificazioni in transito. Possibili precipitazioni tra Messina e Reggio Calabria. Nella parte occidentale dell’Isola, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata e nessuna pioggia piogge. A Palermo, la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C. Bel tempo anche a Napoli.