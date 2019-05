Sono stati soccorsi nella notte i tre alpinisti che sabato erano rimasti bloccati sul massiccio del Monte Rosa. I tre, due uomini e una donna francesi, erano in difficoltà a 3.800 metri di quota nella zona tra le Rocce Nere e il Polluce. Avevano perso la giusta direzione a causa del maltempo. Intorno a mezzanotte, il soccorso alpino ha avvertito con un tweet che una squadra aveva raggiunto il gruppo al Colle del Breithorn e che le tre persone - in buone condizioni - erano in discesa con i soccorritori. Un’operazione di salvataggio condotta in condizioni al limite, con scarsa visibilità e temperature di -15 gradi. Del gruppo facevano parte anche altri due alpinisti: sono riusciti a raggiungere da soli il Rifugio Guide di Ayas grazie al rumore del generatore di corrente che era stato acceso dal gestore per aiutarli a orientarsi.

Bloccati a causa del maltempo

I tre alpinisti portati in salvo erano rimasti bloccati a causa del maltempo. Tramite il telefono erano riusciti a indicare la loro posizione, ma poi non risultavano più raggiungibili. Una squadra di guide alpine del soccorso alpino valdostano e di finanzieri del Sagf di Breuil-Cervinia, dopo l’allarme, era subito partita per cercare di raggiungerli a piedi.