Una bambina di tre anni è morta nel pomeriggio in un parco giochi, schiacciata dal cancello di ingresso (FOTO). E' accaduto a Pugliola, una frazione di Lerici nello spezzino, una manciata di case sulle colline, non distanti dalla rinomata località turistica della costa ligure. La bimba aveva appena finito di giocare nel parco e quando il nonno l'ha chiamata per tornare a casa è corsa verso l'uscita. Prima però un ultimo gioco, proprio con il cancello, di tipo scorrevole: la piccola lo ha toccato, ha riferito un testimone, e questo le è crollato addosso, non lasciandole scampo.

Ferito il nonno

Tutto si è svolto davanti agli occhi del nonno e di un gruppo di altri genitori che avevano approfittato della giornata di sole per portare i figli a giocare. I genitori della piccola vittima abitano a poca distanza dal parco: sono stati messi in allarme dalle grida di terrore del nonno e sono corsi fuori casa trovando la bambina a terra sanguinante. Sul posto sono arrivati subito i medici con una ambulanza, poi il ricovero d'urgenza nell'ospedale locale. Ma le ferite erano troppo gravi e i medici hanno predisposto il trasferimento in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini con l'ausilio dei vigili del fuoco. La piccola è morta prima del secondo ricovero.

Parco sotto sequestro

I carabinieri hanno messo sotto sequestro il parco e hanno sentito i testimoni. "Mentre usciva dal parco giochi la bimba si è avvicinata al cancello e lo ha toccato, la grata si è mossa ed è precipitata a terra travolgendola" ha riferito uno di loro. Sentiranno anche il nonno della bimba, che è rimasto ferito in modo lieve. Verranno ascoltati anche i tecnici del Comune di Lerici per ricostruire lo stato di manutenzione del cancello.

Il manufatto caduto è in ferro ed ha una superficie di due metri per quattro. "Stiamo cercando di capire quali problemi avesse la struttura" dicono i militari. Il governatore ligure Giovanni Toti ha espresso "dolore e sconcerto" e si è detto vicino alla famiglia della piccina.



Data ultima modifica 27 aprile 2019 ore 20:37