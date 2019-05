Meteo, le previsioni di sabato 27 aprile

La perturbazione che ha attraversato negli ultimi giorni l’Italia, soprattutto al Nord, nella giornata di sabato tenderà ad indebolirsi spostandosi verso l'Europa orientale e il tempo tornerà temporaneamente a migliorare su gran parte della Penisola. Residui rovesci insisteranno sul Triveneto e al mattino su nordest Sicilia, bassa Calabria e Puglia centro-meridionale. Entro la fine della giornata, però, un vortice di bassa pressione proveniente dal Mare del Nord si addosserà all'arco alpino e porterà nuovi rovesci tra la notte di sabato e la mattina di domenica, anche di forte intensità, in particolare tra Veneto e Friuli.

Le previsioni al Nord

Al Nord prevalente soleggiamento, salvo ancora qualche rovescio sul Friuli, nevoso dai 1.600 metri. Tempo di nuovo in peggioramento sulle Alpi in serata. Temperature in rialzo, massime comprese tra 19 e 23 gradi. Minime in forte calo con punte di 6 gradi ad Alessandria e 7 a Torino. A Milano giornata gradevole con una massima di 21 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro prevalgono condizioni di tempo soleggiato, salvo lieve variabilità sulla Toscana interna con locali piovaschi. Temperature in calo, massime tra i 17 e i 21 gradi con punte di 23 a Chieti. A Roma si toccheranno i 21 gradi, a Firenze la colonnina di mercurio si fermerà a 20.

Le previsioni al Sud

Al Sud residua variabilità mattutina tra Calabria e Puglia con qualche piovasco, più sole altrove con tendenza a miglioramento. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi con punte di 23 a Foggia. A Palermo non si andrà oltre i 18 gradi, a Napoli non si supereranno i 17.