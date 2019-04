La malattia è sconfitta, Alex è guarito e può tornare a casa quattro mesi dopo il trapianto di midollo. L'annuncio del lieto fine della storia di Alessandro Maria Montresor, il bimbo affetto da una rara malattia genetica trapiantato con successo con le cellule staminali del padre all'ospedale Bambino Gesù di Roma (LA STORIA DEL PICCOLO ALEX) è arrivato da Franco Locatelli, l’oncoematologo del Bambino Gesù: Alex ora "è ufficialmente guarito, il suo sistema immunitario è sano. È un traguardo enorme per il tipo di trapianto e per il caso molto difficile. E la soddisfazione è enorme". Alex può quindi tornare in Inghilterra, dove vivono i genitori, entrambi italiani. Le cure a Roma sono terminate e per lui saranno necessari soltanto controlli periodici. Il 24 gennaio i medici del Bambino Gesù avevano annunciato che il trapianto aveva avuto esito positivo e non c'erano stati episodi di rigetto. I controlli, che in un primo tempo era fissati una volta a settimana, erano stati dilatati a una volta ogni 15 giorni.



Altri 5 pazienti con la malattia di Alex guariti al Bambino Gesù

Il professor Locatelli ha spiegato al Corriere della Sera che "le cellule del donatore si sono del tutte sostituite a quelle malate che non avrebbero consentito ad Alex di sopravvivere”. E ha detto: “Siamo straordinariamente felici di poter impreziosire con questa guarigione la Pasqua della famiglia Montresor e del Bambino Gesù”. Alex è il sesto piccolo paziente guarito al Bambino Gesù dalla linfoistiocitosi emofagocitica.

La storia di Alex, dalla malattia al trapianto riuscito

Al piccolo Alex, nato prematuro, era stata diagnosticata la linfoistiocitosi emofagocitica (Hlh), una malattia genetica che colpisce solo lo 0,002% dei bambini e che priva chi ne soffre della perforina, la proteina che consente al sistema immunitario di identificare e combattere batteri e virus. Dopo la diagnosi i medici avevano dato ad Alex poche settimane di vita a meno di trovare un donatore di midollo compatibile. Alla notizia il bimbo è diventato protagonista di una gara di solidarietà: in tantissime piazze italiane sono stati organizzati prelievi di sangue per testare la propria compatibilità alla donazione. La ricerca non ha dato risulato, e così, nell’estremo tentativo di salvarlo, Alex è stato operato all'ospedale Bambino Gesù con una tecnica innovativa utilizzando il midollo del papà Paolo. Operazione che è completamente riuscita.

Data ultima modifica 19 aprile 2019 ore 19:02