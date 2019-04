Fingeva di essere invalido, muovendosi in centro a Firenze con la sedia a rotelle per sfruttare una serie di agevolazioni come le pensioni di invalidità e di accompagnamento, l’utilizzo di corsie preferenziali ed un parcheggio sotto casa per disabili. La Polizia del capoluogo toscano ha eseguito una misura cautelare, con la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti di un uomo, 55 anni, fiorentino, accusato dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsità ideologica in atti pubblici commessa inducendo in errore dei pubblici ufficiali.

Raggiunto in aeroporto

Le forze dell’ordine lo hanno raggiunto all’aeroporto di Peretola, mentre rientrava da un viaggio di piacere camminando in totale autonomia. L’indagine della squadra mobile della questura di Firenze, coordinata dal pm Christine Von Borries, ha stabilito che l'uomo ha percepito circa 150mila euro non dovuti e beneficiato negli anni di ricoveri in strutture specialistiche senza che ne avesse diritto.

Una doppia vita

Dalle indagini è emerso come il 55enne ha iniziato a simulare una falsa paraplegia a partire dal 2007, anno in cui ha finto di essere stato vittima di un incidente. Per dimostrare la sua disabilità, si è fatto ricoverare più volte in strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate, alterando le cartelle cliniche. Per anni avrebbe condotto una doppia vita, che gli ha consentito, tra gli altri vantaggi, di pagare un “badante”, che viveva nella sua abitazione. All’interno delle mura domestiche, e fuori provincia, dove sapeva di non essere conosciuto, si muoveva però senza alcun tipo di problema.