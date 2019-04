Il direttore d’orchestra trevigiano Stefano Mazzoleni è stato colto da un malore nel pomeriggio di domenica 7 aprile, mentre era in scena al teatro comunale di Treviso. L’uomo, secondo quanto riporta Il Gazzettino, è ricoverato in ospedale e sarebbe in gravi condizioni.

Il malore prima dell’ultimo brano

Mazzoleni, 57 anni, stava dirigendo un concerto per commemorare le vittime del bombardamento di Treviso, avvenuto il 7 aprile del 1944, quando all’improvviso, a pochi minuti dal termine e prima dell’ultimo brano in scaletta, si è accasciato a terra. Il concerto è stato interrotto, il direttore d’orchestra è stato prima soccorso dai presenti, poi dai sanitari del 118 e successivamente è stato condotto in ospedale in codice rosso. Al momento si trova all’ospedale Ca’ Foncello e la prognosi resta riservata.