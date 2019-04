L’auto di servizio di Virginia Raggi è stata fotografata mentre era parcheggiata davanti a un divieto di sosta ed è scoppiata la polemica. A immortalare il posteggio fuorilegge è stata Non è la radio, ma le immagini e la notizia sono presto diventate virali scatenando critiche sulla sindaca di Roma.

Raggi in visita a una scuola

Virginia Raggi era andata in visita alla scuola Steineriana "Il giardino dei cedri". Vicino alla struttura, nelle foto, c'è un'auto bianca posteggiata proprio sotto a un cartello di divieto di sosta e sulla quale si vede salire la sindaca. La piccola gaffe è stata subito ripresa da varie testate locali e nazionali e ha scatenato critiche contro il primo cittadino di Roma, con alcuni che hanno fatto notare come la vicenda ricordasse la polemica sulla sosta della Panda Rossa dell’ex sindaco Ignazio Marino nel parcheggio del Senato. In quel caso Marino aveva sostato in quell'area anche quando non avrebbe più avuto i requisiti, ma poi si chiarì che aveva avuto il permesso dal Prefetto. Sulla polemica, in ogni caso, c'è anche chi ha difeso Virginia Raggi dicendo che la sua vettura era proprio dove iniziava la freccia sulla fine del divieto o che il parcheggio illegale potesse essere giustificato da motivi istituzionali o di sicurezza.

Sosta di due ore sotto al cartello

Oggi, però, è arrivata una nuova risposta di Non è la radio che ha specificato che l'auto di servizio della sindaca era ferma esattamente sotto il cartello, è rimasta lì per circa due ore senza alcun autista all'interno, oltre al divieto di sosta, in quel punto, c'è anche un passo carrabile con il simbolo della rimozione e ostruiva il passaggio pedonale di passeggini e carrozzine.