È Francesca Verdini, figlia di Denis, la nuova fidanzata di Matteo Salvini? A lanciare per primo l’indiscrezione, ancora tutta da confermare, è stato il sito Dagospia, che ha raccontato di una cena del leader leghista in compagnia della 26enne al ristorante PaStation, a Campo Marzio, di proprietà di Tommaso Verdini, anche lui figlio dell'ex senatore del gruppo Ala. Altro indizio che in questi giorni ha scatenato il gossip su una possibile love story, il fatto che il vicepremier, sul suo account Instagram, segua solamente una cinquantina di persone (a fronte di 1,3 milioni di follower). E, tra le ultime persone che il ministro ha iniziato a seguire, figura proprio lei, Francesca Verdini.

Salvini scherza: “Magari al prossimo vertice andiamo in due”

Il Corriere ha rivelato che ieri, da Cernobbio, dove ha partecipato al forum di Confcommercio, il ministro dell’Interno si è limitato a dire, ironicamente, che al prossimo vertice europeo di Parigi, in programma il 4 aprile, potrebbe andare in dolce compagnia: “Magari andiamo in due”, ha dichiarato ai giornalisti. Che sia l’occasione in cui ufficializzerà la relazione con la nuova fiamma?

L’ultima relazione con Elisa Isoardi

L’ultima relazione del leader del Carroccio nota al pubblico è stata quella con Elisa Isoardi, terminata lo scorso novembre. A dare l'annuncio era stata la conduttrice televisiva, con un post su Instagram. “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo”, scriveva Isoardi citando l'artista, poeta e cantautore Gio Evan e pubblicando una foto insieme al vicepremier.