Gio Evan, chi è lo scrittore e artista citato da Elisa Isoardi

Scrittore e poeta, umorista, performer, cantautore. Gio Evan è un artista poliedrico, diventato molto famoso sui social (e non solo) per i suoi aforismi, le sue poesie in cui parla d’amore e le composizioni in versi messe in musica. Proprio una delle sue frasi è stata utilizzata da Elisa Isoardi nel post Instagram con cui ha annunciato la fine della sua relazione con il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Un post che ha acceso ulteriore curiosità sul personaggio di Gio Evan.

Chi è Gio Evan?

Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, è nato il 21 aprile 1988 in Italia. Dal suo sito ufficiale emerge che “durante gli anni che vanno dal 2007 al 2014” ha viaggiato in India, Europa e Sud America, “con l'aiuto di una bicicletta”. Qui ha studiato accanto a maestri e sciamani del posto, dai quali ha ricevuto "iniziazioni sciamaniche e attivazioni al mondo vibrazionale e terapeutico". È proprio in Argentina che è stato ribattezzato “Gio Evan” da un Hopi. Si avvicina così “al surrealismo, al nonsense, al gioco sacro, alla parola-terapia e al lavoro sull’anima tramite le potenze dell’arte".

I libri e la musica

Nel 2008 ha scritto il suo primo libro “Il florilegio passato” in India. Nel 2012 ha fondato “Le scarpe del vento”, progetto musicale dove scrive canta e suona la chitarra. Pubblica indipendentemente il suo primo disco "Cranioterapia", registrato in casa, e definito “un cantautorato onirico, accompagnato a tratti da armonie Blues”. Nel 2014 ha iniziato due progetti per le strade francesi: “Gigantografie” e “Le poesie più piccole del mondo”. Poi ha pubblicato con Narcisuss il suo secondo libro e primo romanzo "La bella maniera”. Nel 2015 ha scritto e diretto "OH ISSA - Salvo per un cielo”, opera che narra di un ipotetico dopo apocalisse e dei pochi superstiti. Nello stesso anno ecco il suo terzo libro "Teorema di un salto”, poesie metafisiche che suscitano molto interesse da parte di critici e lettori. Nel 2016 arriva il suo quarto libro "Passa a sorprendermi”. Nel 2017 esce il libro “Capita a volte che ti penso sempre” per Rizzoli, seguito dallo spettacolo teatrale “INOPIA – non perdermi sul serio” . Nello stesso anno ha pubblicato "Più in alto", il primo singolo di Gio Evan come cantautore. Nel 2018 infine è uscito il suo ultimo libro, “Ormai tra noi è tutto infinito” oltre al doppio disco musicale diviso tra musica e poesia “Biglietto di solo ritorno” e a “Noncontrome”, il primo “Spettaconcerto” al mondo che accoglie musica, poesia e monologhi di filosofia comica.

La fortuna delle poesie di strada di Gio Evan

Il poliedrico Gio Evan ha ottenuto un grande successo: le sue poesie vengono lette in reading e i suoi spettacoli di quella che lui chiama “filosofia comica” sono happening coinvolgenti. Le sue poesie di strada passano poi attraverso il grande seguito che ha riscosso sui social. Quasi 200mila utenti lo seguono si Facebook, più di 400mila su Instagram.

Le frasi più famose di Gio Evan

“Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora”, è l’aforisma di Gio Evan citato dalla Isoardi. Ecco alcune della sue frasi più note tratte dalle sue numerose opere: