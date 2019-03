Un bambino di cinque mesi è morto all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, nella notte tra venerdì e sabato, a causa di un intervento di circoncisione fatto in casa probabilmente dai genitori di origine ghanese. La Procura reggiana ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e la salma del piccolo è a disposizione della Procura per l'esame autoptico non è ancora stato fissato. (IN ITALIA IL 35% DELLE CIRCONCISIONI È ILLEGALE)

La segnalazione dell’ospedale

Il piccolo è arrivato all’ospedale di Bologna venerdì pomeriggio da Scandiano (Reggio Emilia), dove era stato portato in arresto cardiaco. A quel punto è stato trasportato d’urgenza con l'elisoccorso al Sant'Orsola, ma il neonato era in condizioni disperate ed è morto. Gli accertamenti dei carabinieri di Reggio Emilia sono scattati su segnalazione dell'ospedale di Scandiano.