“Sono a favore dei vaccini”. Con una secca presa di posizione, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, convalescente per la varicella e ricoverato in ospedale a Udine per qualche giorno, respinge l’accusa, montata in queste ore sui social network, di essere un "no vax" e per questo di aver contratto la malattia. La polemica è esplosa in seguito all'appello lanciato questa mattina dal virologo Roberto Burioni che, partendo dalla degenza del governatore leghista, invitava gli adulti a vaccinarsi. La notizia della malattia di Fedriga e del suo successivo ricovero circolava già nei giorni scorsi, Burioni l'ha pubblicata stamattina sul sito Medical Facts. "Se non siete certissimi di avere avuto la varicella da bambini, io vi consiglio di vaccinarvi. Non per proteggere gli altri, ma perché - ve lo garantisco - la varicella è una malattia molto contagiosa e prenderla da adulti è davvero qualcosa di molto, molto, molto spiacevole", aveva scritto.

Tantissimi i tweet di insulto contro Fedriga

Nelle ore successive si è scatentata un’ondata di tweet indirizzati contro Fedriga. "Quando fai il #novax sulla pelle degli altri. Fedriga ricoverato in ospedale per aver contratto la #varicella. Sì, c'è un Dio dei #vaccini che veglia da lassù e #RobertoBurioni in terra", scrive un utente. "Io un paio di cicatrici in faccia invece gliele auguro", aggiunge un altro. Alcuni tweet, ripostati da Fedriga, riportano anche alcune offese. Il Governatore, consegnando ai social il suo punto di vista, afferma che chi lo accusa non "ha nemmeno letto le mie interviste dove dico che sono a favore dei vaccini e per raggiungere il risultato è necessaria un'alleanza con le famiglie, non l'imposizione". E aggiunge: "Hanno perfino detto che avrei preso la varicella dai miei figli non sapendo nemmeno che i miei figli sono vaccinati, come ho detto più volte".

La contro-replica di Burioni: “Tutti devono vaccinarsi”

Sempre su Facebook è arrivata poi anche la contro-replica di Burioni, che augurando al governatore del Friuli una "prontissima guarigione", ribadisce la necessità che tutti si immunizzino. “L'unico modo che abbiamo per evitare tragedie collegate a malattie contro le quali esiste la possibilità di immunizzarsi – dice - "è vaccinarci tutti". "I toni - aggiunge - sono spesso troppo accesi. Qualcuno se la prende con troppa violenza con chi mette in pericolo senza motivo e in nome dell'ignoranza e dell'egoismo la vita degli altri rifiutando i vaccini. Però non si può mettere sullo stesso piano chi eccede nel gridare contro chi guida ubriaco e chi grida guidando ubriaco", conclude.