Una persona è morta in una sparatoria in piazzale Ferro a La Spezia. Secondo le prime informazioni, l'uomo, ferito da un colpo di pistola, sarebbe un pregiudicato di 50 anni e non un militare della Marina come invece era stato riferito in un primo momento. Lo si apprende da fonti vicine agli inquirenti. Sul posto è intervenuta la polizia. L'episodio è avvenuto nella periferia Nord della città.

Sul posto la polizia

Le forze dell’ordine sono state avvisate da alcuni passanti che hanno telefonato al 112: in piazzale Ferro è arrivato lo staff del 118. La polizia, che conduce le indagini, ha già ascoltato alcuni testimoni per ricostruire l’accaduto e individuare la persona che ha sparato.

Data ultima modifica 11 marzo 2019 ore 14:59