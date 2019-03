8 marzo, il volantino della Lega di Crotone: "Il ruolo naturale della donna è in famiglia"

Chi "contrasta culturalmente il ruolo naturale della donna volto alla promozione e al sostegno della vita e della famiglia, offende la sua dignità”. È questo uno dei sei punti elencati dai Giovani della Lega Salvini Premier di Crotone su un volantino creato in occasione dell'8 marzo e pubblicato sul proprio profilo Facebook. A finire sul patibolo degli offensori, sono tra gli altri le quote rosa, l'utero in affitto, gli atteggiamenti che suscitano un atteggiamento rancoroso verso l'uomo e che osteggiano il ruolo della donna a sostegno della famiglia. "Non ne sapevo niente e non ne condivido alcuni contenuti. Lavoro per la piena parità di diritti e doveri per uomini e donne, per mamme e papà", è il commento del leader leghista, Matteo Salvini.

Identikit di chi denigra la donna

Sei i punti elencati sul volantino considerati offensivi del ruolo della donna. Tra questi: la pratica dell'utero in affitto, le quote rosa di cui la donna avrebbe bisogno "per dimostrare il proprio valore", una cultura politica che rivendicando una sempre più marcata autodeterminazione della donna "suscita un atteggiamento rancoroso e di lotta nei confronti dell'uomo"; il contrasto al "ruolo naturale della donna volto alla promozione e al sostegno della vita e della famiglia".

Sotto accusa anche le proposte di legge 'neo-linguistiche' che sostituiscono le parole "mamma" e "papà" con "genitore 1" e "genitore 2"; e le presunte strumentalizzazioni della donna "per finalità meramente ideologiche" al solo scopo "di fare la rivoluzione", nella convinzione che la donna abbia "una grande missione sociale da compiere per il futuro e la sopravvivenza della nazione".

Dal MinCulPop all’Inquisizione

Il volantino, che sarà distribuito l'8 marzo ai militanti della Lega, non è passato inosservato. "La Lega nostrana ci ha illuminati sul ruolo della donna nella società sovranista del 2019. Una donna che sembra uscita da qualche manuale in gran rispolvero del MinCulPop”, è il commento di un utente. Oltre a riferimenti all’epoca mussoliniana, c’è chi torna anche più indietro: “Dai, per essere il 1321 dopo Cristo mi pare che siate ben lanciati verso il progresso”, è l’ironico messaggio di qualcuno. E un altro aggiunge: "Una descrizione del ruolo della donna che nemmeno la Santa Inquisizione avrebbe saputo tratteggiare”. Ma la lista di commenti indignati è lunga e sono già moltissime le pagine che hanno condiviso la notizia e le polemiche.

Le reazioni dalla politica

Le critiche arrivano anche dal mondo politico. "Il volantino è scioccante e ci riporta indietro di decenni. Come donne di questo governo esprimiamo la nostra più profonda preoccupazione. Ci auguriamo e confidiamo che i vertici della Lega prendano quanto prima le distanze", è il commento delle ministre del M5S Elisabetta Trenta, Giulia Grillo e Barbara Lezzi. "Care amiche, volete tornare nel chiuso delle vostre case? Volete rinunciare alle vostre ambizioni, al vostro lavoro, alla vostra libertà? Ora sapete chi potete scegliere: la Lega di Salvini”, aggiunge dall’opposizione il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Alle sue parole fanno eco quelle della vicepresidente vicaria dei deputati del Pd, Alessia Rotta: "Mi auguro sia uno scherzo di cattivo gusto, ma se così non è, come temo, il vicepremier Salvini dica chiaramente se è questa l'idea di donna che Lega e governo vogliono far passare nel Paese", scrive su Facebook. E ancora: "Il volantino è un elenco di luoghi comuni, di offese, oltre che un becero tentativo di relegare le donne a un ruolo riproduttivo e alla 'grande missione sociale da compiere'. Le uniche leggi mortificanti sono quelle presentate dalla Lega, come il ddl Pillon. Gli atteggiamenti da combattere sono quelli di chi, come il ministro Fontana, vuole donne sotto tutela".