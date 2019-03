Altalena di gol ed emozioni al Castellani dove Empoli e Parma divertono, ma alla fine devono accontentarsi di un punto ciascuno (IL LIVEBLOG). Un 3-3 spettacolare che sembra più utile alla classifica dei ducali, che salgono a quota 30 e tengono a buona distanza il terzultimo posto. I toscani invece restano quartultimi a 22 punti, la zona retrocessione dista solo 4 lunghezze in attesa dello scontro salvezza Udinese-Bologna di domani alle 15 (CALENDARIO - CLASSIFICA).

Il Parma avanti alla fine del primo tempo

Iniziano bene i padroni di casa che, nei primi 11 minuti, costruiscono un paio di occasioni propizie che Farias non riesce a concretizzare. Al 13' passa a sorpresa il Parma con Gervinho. Su una punizione calciata da Sliligardi, l'attaccante ivoriano approfitta di uno schema dei suoi e di una dormita della difesa della squadra di Iachini, si libera del portiere Dragowski e appoggia in rete. Il vantaggio emiliano dura pochissimo. Al 18' Dell’Orco, sugli sviluppi di un corner, sfrutta alla perfezione l’assist di Farias e batte Sepe. Per il difensore dell’Empoli, è il primo gol in Serie A. La gara prosegue con lo stesso canovaccio per tutto il primo tempo. L'Empoli fa la partita e il Parma punge in contropiede. Il raddoppio dei gialloblù però arriva nel recupero del primo tempo, al 46', con una punizione di Bruno Alves che pesca Rigoni sul secondo palo, il centrocampista si fa trovare pronto e di testa supera Dragowski.

Silvestre in extremis sigla il 3-3 dell’Empoli

Nella ripresa parte forte l’Empoli. I toscani attaccano a testa bassa e trovano il pari al 59' con un rigore calciato da Caputo. E' lo stesso attaccante a procurarsi il penalty, subendo un fallo da Gagliolo. Gli azzurri non si accontentano e continuano a spingere. All’82' l’episodio che sembra dare una svolta definitiva alla gara è di nuovo favorevole al Parma. Tiro di Kucka deviato da Bruno Alves e palla che finisce alle spalle del portiere dell'Empoli. L’arbitro dopo aver consultato il Var, per un sospetto fuorigioco, decide per l’assegnazione del gol. Ma non è finita. Al 91' sale in cattedra un altro difensore. E' l'argentino Silvestre infatti a siglare il 3-3 alla fine di un batti e ribatti all’interno dell’area di rigore ducale, con un tiro leggermente deviato da Bruno Alves. Nei sette minuti di recupero il protagonista è invece Kucka: prima con una splendida rovesciata costringe Dragowski a superarsi per evitare l'ennesimo vantaggio emiliano, poi il centrocampista ceco spreca un'occasione. Finisce 3-3.