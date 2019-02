Meteo, le previsioni di domani giovedì 28 febbraio

Un possente anticiclone sta interessando l’Europa occidentale con temperature molto alte in Inghilterra e Francia. Anche l’Italia è alle prese con giornate soleggiate e molto miti. Mercoledì si sono registrati 23 gradi a Roma e Bolzano, 22° a Milano e Torino. Fino a qualche giorno fa si parlava di "anticipo di primavera" ma le temperature di queste ore si registrano abitualmente nel mese di maggio. E il clima non cambierà per alcuni giorni. Solo tra venerdì e sabato è prevista una rapida e modesta perturbazione nord atlantica che interesserà solo alcune regioni italiane.

Piemonte la regione più calda

Anche in Piemonte l’anticiclone continua a dominare la scena meteorologica, portando temperature massime vicine ai 25 gradi. Caldo anche in montagna: mercoledì sono stati registrati 20.3 gradi a Entracque (provincia di Cuneo), 19° a Bardonecchia. Il termometro è salito a 7.3 gradi a 3.272 metri di altitudine della Gran Vaudala tra Piemonte e Valle d'Aosta.

Le previsioni al Nord

Nuvoloso sulla Liguria con locali pioviggini serali, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove con qualche leggera velatura. Massime comprese tra 15 e 20 gradi con locali punte superiori.



Le previsioni al Centro

Cieli a tratti nuvolosi sulla Toscana per nubi basse nel nord della regione. Ulteriore aumento della nuvolosità in serata. In prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature senza variazioni, massime tra 15 e 19.

Le previsioni al Sud

Bella giornata di sole su tutte le regioni. Possibili addensamenti sull’area ionica ma senza precipitazioni. Venti da ovest-sudovest; sul mare di Sardegna e la sera rinforzo del Maestrale. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 16.