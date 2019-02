"Mamma cucina e stira", "papà lavora e legge". Ha scatenato una bufera di polemiche sui social il testo di un esercizio di grammatica contenuto in un libro di seconda elementare e indicato come sessista. “Ottocentesco” e “Da non credere” scrivono alcuni utenti tra cui Stefania Bariatti, docente di diritto della Statale di Milano, mentre altri definiscono la polemica "inutile e senza alcun senso".

L’esercizio

Nell’esercizio si chiede ai bambini di scegliere il verbo sbagliato per il soggetto indicato. Se il cavallo, quindi, non “canta” ma “corre” e “nitrisce”, la mamma di certo non “tramonta” ma sicuramente “stira” e “cucina”. Di contro, e da qui le accuse di sessismo, il papà “legge” e “lavora” ma non “gracida”.